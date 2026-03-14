Чёрные риелторы выживают семью из квартиры в Уфе детской песенкой «Синий трактор»

В Уфе чёрные риелторы выживают семью из квартиры с помощью детской песенки «Синий трактор», которую круглосуточно включают через удалённый доступ к колонке. Об этом рассказал глава семьи, чьи слова приводит Mash.

Конфликт начался с того, что 18-летняя дочь поссорилась с матерью и продала свою долю в квартире, подаренную родителями, мошенникам за бесценок. Новые владельцы комнаты сразу въехали, повесили замок и начали террор: сначала играла нецензурная музыка, затем перешли на бесконечное «по полям, по полям». После этого они сломали мебель, вырвали люстры, украли унитаз и раковину.

Соседи тоже не спят — приходят по ночам с молотками и стучат в двери. Дельцы поставили условие: музыкальный ад прекратится, если семья выкупит их комнату за 5 миллионов рублей или продаст свои 40 квадратов за 1 миллион.

Мужчина дважды обращался в полицию, там зафиксировали аудиозаписи и факты погрома. Часть квартиры осталась без света, воды и канализации. Семья хочет покончить с мучениями, но не ценой потери жилья.

