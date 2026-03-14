14 марта, 13:42

Чёрные риелторы выживают семью из квартиры в Уфе детской песенкой «Синий трактор»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

В Уфе чёрные риелторы выживают семью из квартиры с помощью детской песенки «Синий трактор», которую круглосуточно включают через удалённый доступ к колонке. Об этом рассказал глава семьи, чьи слова приводит Mash.

Чёрные риелторы выживают семью из квартиры. Видео © Telegram / Mash

Конфликт начался с того, что 18-летняя дочь поссорилась с матерью и продала свою долю в квартире, подаренную родителями, мошенникам за бесценок. Новые владельцы комнаты сразу въехали, повесили замок и начали террор: сначала играла нецензурная музыка, затем перешли на бесконечное «по полям, по полям». После этого они сломали мебель, вырвали люстры, украли унитаз и раковину.

Соседи тоже не спят — приходят по ночам с молотками и стучат в двери. Дельцы поставили условие: музыкальный ад прекратится, если семья выкупит их комнату за 5 миллионов рублей или продаст свои 40 квадратов за 1 миллион.

Мужчина дважды обращался в полицию, там зафиксировали аудиозаписи и факты погрома. Часть квартиры осталась без света, воды и канализации. Семья хочет покончить с мучениями, но не ценой потери жилья.

Юрист объяснила, как оставить ипотечную квартиру себе при разводе

Ранее юрист рассказал, как быть, если ваша пожилая родственница за пару месяцев до своей смерти переписала квартиру на сиделку. По его словам, в суде вам потребуются серьёзные аргументы, вроде психического расстройства пенсионерки, мешающего осознавать происходящее.

Владимир Озеров
