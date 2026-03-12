Что делать родным, если бабуля отписала квартиру сиделке за месяц до смерти: советы юриста

Когда пенсионерка оформляет дарственную на недвижимость в пользу помощницы незадолго до кончины, у родственников возникает закономерный вопрос: реально ли отменить такую сделку? Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с Life.ru утверждает, что задача эта крайне непростая, если пожилая женщина находилась в здравом уме.

Для того чтобы суд встал на сторону родственников, истцам предстоит доказать одно из обстоятельств: отсутствие дееспособности бабушки в момент подписания договора, совершение сделки под влиянием обмана, насилия или угрозы либо наличие у неё психического расстройства, которое мешало понимать значение своих действий.

Статья 177 ГК РФ позволяет признать сделку недействительной, если лицо в момент подписания дарственной было невменяемо вследствие болезни, приёма наркотических и психотропных средств, но не было признано недееспособным. Такая сделка является оспоримой. Александр Хаминский Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области

Для успеха в суде истцам придётся подтвердить один из весомых фактов: либо психическое расстройство, мешающее осознавать происходящее, либо внешнее давление — угрозы, обман или насилие со стороны сиделки. Простая догадка здесь не поможет, потребуются серьёзные аргументы.

Ситуацию осложняет новая норма: с 13 января 2025 года любые договоры дарения недвижимости между физлицами требуют обязательного нотариального заверения. Это создаёт презумпцию дееспособности дарителя, так как именно нотариус при оформлении документов обязан убедиться в адекватности обеих сторон.

Чтобы попытаться оспорить волеизъявление усопшей, близким нужно собрать исчерпывающую доказательную базу. Сюда входят медицинские карты за последние месяцы, листы назначений с перечнем психотропных веществ, а также показания свидетелей, способных подтвердить психологическое или физическое воздействие на пенсионерку.

Тем не менее юрист предупреждает: финальное решение всегда остаётся на усмотрение судьи. Даже при наличии большого объёма документации исход разбирательства предсказать сложно, поскольку, «если бабушка была в здравом уме, оспорить дарение крайне сложно».

