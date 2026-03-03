Квартира с сюрпризом: Эти 5 вещей обязан проверить каждый покупатель жилья

Покупка недвижимости — это не только приятные эмоции, но и серьёзные юридические риски. Пропустив один ключевой документ, можно потерять и деньги, и квартиру. Адвокат Михаил Сазанов в беседе с Life.ru предупредил: эйфория от сделки нередко сменяется годами судебных тяжб, если не проявить должную осмотрительность.

Первое, что необходимо сделать, — проверить историю собственности. Для этого стоит заказать расширенную выписку из ЕГРН: в ней будут указаны не только текущий владелец, но и все предыдущие собственники, а также основания перехода прав. Резкая смена нескольких владельцев за короткий срок должна насторожить. Важно также убедиться в законности основания владения — будь то договор купли-продажи, наследство или приватизация.

Квартира может быть юридически «несвободна», даже если фактически в ней никто не проживает. Самое распространённое обременение — ипотека. Продажа залогового жилья возможна, однако требует согласия банка и соблюдения специальной процедуры (например, оформления аккредитива). В выписке из ЕГРН в графе «Обременения» после погашения кредита должна стоять отметка об отсутствии записей. Михаил Сазанов Адвокат

Третий важный момент — семейный статус продавца. Если квартира была приобретена в браке, для её продажи потребуется нотариально удостоверенное согласие второго супруга. При наличии доли у ребёнка обязательно разрешение органов опеки и попечительства — его отсутствие может привести к признанию сделки недействительной.

Четвёртый пункт касается технического состояния жилья и возможных долгов. Незаконная перепланировка может стать препятствием для регистрации права собственности. Кроме того, следует запросить справку об отсутствии задолженности по жилищно-коммунальным услугам, чтобы не столкнуться с чужими долгами.

Пятое и ключевое — безопасность расчётов. Адвокат не рекомендует передавать наличные из рук в руки. Оптимальные варианты — банковская ячейка с условием выдачи средств после регистрации перехода права собственности, аккредитив или эскроу-счёт.

«Покупка квартиры — не тот случай, когда можно экономить на осторожности. Лучше заранее проконсультироваться с юристом по недвижимости: специалист поможет запросить необходимые документы, проверить их и выстроить безопасную схему расчётов. Эти вложения в юридическую чистоту сделки станут гарантией того, что новая квартира будет приносить только радость, а не проблемы», — заключил собеседник Life.ru.

