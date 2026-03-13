Юрист объяснила, как оставить ипотечную квартиру себе при разводе

Развод — процедура малоприятная, а если есть ипотечная квартира, вопросы усложняются многократно. Юрист Фатима Карабашева в беседе с газетой «Известия» разложила по полочкам, на что могут рассчитывать супруги при разделе недвижимости, купленной в кредит.

По общему правилу, всё, что нажито в браке, считается совместным. Ипотечная квартира — не исключение. Но всегда можно найти выход. Если жильё куплено до свадьбы, получено в дар или досталось по наследству — оно остаётся личной собственностью одного из супругов.

Бывает и так, что квартира куплена в браке, но значительная часть денег на неё имела «личное происхождение». Например, подарок родителей на первоначальный взнос. Если удастся подтвердить это документально, суд может учесть обстоятельства при разделе.

Самый распространённый вариант раздела: жильё остаётся одному, второй получает денежную компенсацию. Считается просто: берётся рыночная стоимость, вычитается остаток по кредиту, остаток делится пополам.

Карабашева советует заранее собрать все бумаги: кредитный договор, выписки, подтверждения платежей. А ещё лучше — попытаться договориться миром. Судебные тяжбы по разделу недвижимости могут растянуться на полгода и дольше.

А ранее россиянам рассказали, что соглашение о разделе имущества спасёт кошелёк и нервы. По словам специалиста, с сентября 2024 года судебный раздел имущества стал заметно дороже: госпошлина выросла в разы. Альтернатива — соглашение у нотариуса. Оно обходится в несколько раз дешевле, решает вопрос за один визит и закрывает дверь для будущих претензий.