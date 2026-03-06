Россияне стали фиктивно разводиться ради займов по семейной ипотеке

Семейная ипотека в её нынешнем виде спровоцировала неожиданный побочный эффект: некоторые пары стали оформлять фиктивные разводы, чтобы получить не один, а два льготных кредита. Об этом рассказал эксперт рынка ИЖС Константин Пулькин.

Раньше, по его словам, члены одной семьи могли взять ипотеку отдельно — например, муж и жена по разным договорам. Сейчас программа стала «семейной в прямом смысле»: лимит даётся один на всех, второй супруг выступает созаёмщиком или поручителем. То есть 12 миллионов рублей на семью.

Проблема в том, что этих денег часто не хватает на дом для полноценной жизни, пояснил «Газете.ru» эксперт. Участок, коммуникации, стройка и мебель легко вытягивают на 15–20 миллионов. В поисках выхода семьи с двумя детьми идут на хитрость: оформляют развод, делят детей (по одному на родителя) и подают заявки по отдельности. В итоге вместо 12 миллионов получают около 24.

Пулькин отмечает, что такие клиенты уже приходят — некоторые на стадии оформления развода параллельно готовят сделку по недвижимости. Эксперт называет происходящее не «модой на разводы», а вынужденной мерой: рыночная ипотека с её ставками недоступна, а лимиты льготной не соответствуют реальным ценам на дома с участками.

По его мнению, это сигнал для рынка: спрос на загородное жильё не исчез, но люди вынуждены выбирать между плохим качеством, плохой локацией и юридическими лазейками. Пока программа не учитывает типичные семейные бюджеты, она продолжит стимулировать фиктивные решения, резюмирует эксперт.

А ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать корректировки программы семейной ипотеки, разрешив многодетным приобретать жильё на вторичном рынке в городах с дефицитом новостроек. Соответствующее поручение дано по итогам программы «Итоги года» и опубликовано на сайте Кремля. Речь идёт о возможности покупки квартир в домах, построенных более 20 лет назад, в населённых пунктах, где объём нового строительства остаётся низким.