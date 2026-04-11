Пенсионер из Москвы собрался заменить счётчики и лишился более 30 млн рублей

В Москве 65-летний пенсионер стал жертвой масштабной мошеннической схемы, начавшейся с сообщения о замене счётчика, и в итоге потерял десятки миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Начало истории выглядело безобидно: мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником компании по замене счётчиков, и предложил согласовать дату визита мастера. После этого на телефон пришло SMS с кодом, который пенсионер продиктовал собеседнику, не заподозрив обмана.

Вскоре после прекращения разговора стали поступать уведомления о якобы взломе его аккаунта на «Госуслугах», а также номер для срочной связи с «поддержкой». Позвонив по указанному телефону, пострадавший попал на женщину, назвавшуюся сотрудницей Роскомнадзора, которая сообщила о якобы оформленной доверенности на его имущество и счета.

Далее аферисты усилили давление: мужчине заявили о предстоящем обыске дома из-за «незадекларированных средств» и убедили его покинуть квартиру, взяв с собой только бумагу и ручку. В течение следующих действий его поочерёдно связывали «силовики» и псевдосотрудники ведомств, заставив записать голосовое обязательство о неразглашении, приобрести новый телефон и SIM-карту, а также установить приложения для видеосвязи.

Финальный этап схемы оказался самым затратным: под контролем мошенников пенсионер снимал деньги со счетов и передавал их курьерам, каждый раз называя кодовые слова и получая фиктивные документы. Всего было проведено семь встреч с курьерами, в результате которых злоумышленники получили более 30,7 млн рублей. Осознание произошедшего пришло лишь после того, как неизвестные перестали выходить на связь и контакты «кураторов» оборвались.

«Настоящие сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на определенные счета либо передавать курьерам», — напомнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось о раскрытии новой схемы крупного мошенничества, в которой пострадала 19-летняя жительница столицы. Девушка лишилась примерно 17 млн рублей — речь идёт о наличных средствах, ювелирных украшениях и коллекционных часах.