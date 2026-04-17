Китайских шин стало слишком много: Производители РФ бьют тревогу и просят пошлины

В России могут ввести пошлины на импортные шины. С таким требованием отечественные производители обратились в Евразийскую экономическую комиссию, попросив начать защитное расследование в отношении ввозимых легковых покрышек из-за резкого скачка поставок из Китая, рассказали «Российской газете» в компаниях Ikon Tyres, «Кордиант» и «Кама».

В пресс-службе Ikon Tyres отметили, что доля бюджетного С-сегмента подскочила с 59% в 2023-м до 62% в 2025 году, а число китайских брендов на местном рынке перевалило за 250 — годом ранее их насчитывалось около 200. На этом фоне, как добавили в компании, локальные заводы, выпускающие недорогие шины, стремительно теряют продажи.

Глава холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачёв в интервью «РГ» заявил, что его компания — за честную игру на рынке и поддерживает выравнивание условий, если кто-то нарушает действующие нормы. Он также подчеркнул, что приток импорта, прежде всего из Азии, за последние годы вырос чрезмерно, и это даёт все основания детально разобраться в сложившейся ситуации.

Тимур Шарипов, возглавляющий Торговый дом «Кама», считает официальную оценку последствий резкого скачка импорта общепринятой мировой практикой. По его убеждению, подобные защитные механизмы необходимы для удержания конкурентного равновесия, сохранения внутреннего производственного потенциала и поступательного развития всей отрасли. Шарипов также подчеркнул, что нельзя мириться с демпинговыми ценами и рыночным диктатом некоторых зарубежных фирм, которые нередко достигаются за счёт низкого качества их продукции. Итоговые параметры возможных пошлин, по его словам, могут быть обнародованы исключительно после завершения официальных разбирательств в ЕЭК.

Ранее сообщалось, что в России хотят ограничить бюджетные автошины с превышением вредных веществ. В Минпромторге предложили снизить допустимую норму полициклических ароматических углеводородов до 0,25 процента. Ведомство заверило, что российские заводы закроют спрос даже при уходе дешёвого сегмента. В Роскачестве инициативу поддержали, указав на канцерогенность этих веществ. Эксперты не исключают, что при нехватке предложения может вырасти спрос на подержанные покрышки.