Число погибших в результате пожара на стройке в Москве выросло до восьми

В московском районе Аэропорт выросло число жертв пожара на строительной площадке. По последним данным, погибли восемь человек. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Напомним, что инцидент произошёл 28 апреля на 2-м Амбулаторном проезде. В момент возгорания внутри находилось около 300 человек, которых пришлось экстренно эвакуировать. Предварительной причиной ЧП называют короткое замыкание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.