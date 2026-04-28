28 апреля, 17:32

Купюра в 1000 рублей взорвалась рядом с ребёнком в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SvetaKost

Купюра взорвалась в паре метров от ребёнка в Москве. По данным SHOT, 9-летний школьник гулял во дворе дома в районе Коньково и увидел свёрнутую банкноту номиналом 1000 рублей.

Мальчик не стал подбирать деньги, а кинул на них снег. Через считанные секунды раздался хлопок. Ребёнок не пострадал. На месте работают экстренные службы.

А ранее похожий случай, но с трагичным финалом произошёл в Красногорске. Там после взрыва СВУ, спрятанного в 10-рублёвой купюре, серьёзно пострадал 9-летний мальчик Он пытался поднять деньги с земли. Ему оторвало кисть.

Александра Вишнякова
