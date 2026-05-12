

12 мая, 02:41

Спасатели эвакуировали туристку с подножия горы Крузенштерна

Обложка © Пресс-служба МЧС России

На Сахалине спасатели эвакуировали туристку, которой стало плохо у подножья горы Крузенштерна. Девушку на вертолёте Ми-8 доставили в аэропорт Южно-Сахалинска и передали медикам. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Видео © Пресс-служба МЧС России

В операции участвовали шесть сотрудников МЧС.

Ранее туристы подали сигнал бедствия у подножья горы Крузенштерн. Группа двигалась по туристическому маршруту и готовилась начать подъём на гору. Во время остановки у подножья одной из участниц стало плохо. Девушка начала терять сознание, после чего туристы решили связаться со спасателями. Туристическая группа заранее зарегистрировала маршрут в МЧС.

Виталий Приходько
