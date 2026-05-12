На Сахалине туристы подали сигнал бедствия у горы Крузенштерн

Туристы подали сигнал бедствия у подножья горы Крузенштерн, после чего к месту происшествия направили вертолёт со спасателями. О ситуации сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, группа двигалась по туристическому маршруту и готовилась начать подъём на гору. Во время остановки у подножья одной из участниц стало плохо. Девушка начала терять сознание, после чего туристы решили связаться со спасателями.

По предварительной информации, туристическая группа заранее зарегистрировала маршрут в МЧС. Сейчас спасатели продолжают поиски людей с воздуха.

Ранее спасатели МЧС эвакуировали с Эльбруса двух туристов с признаками обморожения. Пострадавших передали медикам после спуска с горы. В МЧС Кабардино-Балкарии сообщали, что к операции привлекли десять сотрудников и три единицы техники. Туристов эвакуировали на поляну Азау.