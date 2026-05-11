11 мая, 03:09

Спасатели МЧС спустили с Эльбруса двух туристов, получивших обморожения

Обложка © MAX / МЧС Кабардино-Балкарии

С Эльбруса были эвакуированы двое туристов, пострадавших от обморожения. Спасённые переданы медицинским работникам. Об этом сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.

«Спасатели МЧС России эвакуировали туристов из Донецкой области 1991 и 1979 года рождения на поляну Азау. Мужчин, предварительно, с обморожением, передали бригаде медиков», — уточнили в ведомстве.

К работам привлекались десять человек личного состава и три единицы специальной техники.

Напомним, ранее в районе горы Эльбрус пропали два человека. Спасатели Кабардино-Балкарии отправились на поиски туристов, которые застряли на высоте 5 100 метров. Известно, что мужчины не прошли регистрацию маршрута в МЧС. Работу спасателей серьёзно осложняли погодные условия.

Алена Пенчугина
