10 мая, 21:23

Пропавшие на Эльбрусе туристы найдены живыми, их состояние удовлетворительное

Обложка © MAX / МЧС Кабардино-Балкарии

Спасатели обнаружили на Эльбрусе двух пропавших туристов. Об этом сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.

Пропавшие на Эльбрусе туристы найдены живыми. Видео © MAX / МЧС Кабардино-Балкарии

В настоящий момент осуществляется спуск туристов. По предварительным данным, состояние мужчин оценивается как удовлетворительное.

Напомним, ранее в районе горы Эльбрус пропали два человека. Спасатели Кабардино-Балкарии отправились на поиски туристов, которые застряли на высоте 5 100 метров. Известно, что мужчины не прошли регистрацию маршрута в МЧС. Погодные условия серьёзно осложняли работу спасателей. На горе идёт снег и дует сильный ветер.

