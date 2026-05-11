День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 21:12

Эвакуируемые с Эльбруса туристы не зарегистрировали маршрут в МЧС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /emerald_media

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /emerald_media

Двое альпинистов, застрявших на Эльбрусе, не прошли регистрацию маршрута в МЧС. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства. Спасатели эвакуируют туристов с высоты 5 100 метров в условиях сильной метели и минусовой температуры.

По данным спасателей, погодные условия серьёзно осложняют работу. На горе идёт снег и дует сильный ветер. К месту происшествия выдвинулись десять сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Они используют три единицы техники.

«Минусовая температура в горах и метель осложняют работу спасателей. Свой маршрут туристы в МЧС не регистрировали», — отметили в ведомстве.

Ссора в походе: Семеро туристов остались без палаток и связи и пропали на Камчатке
Ссора в походе: Семеро туристов остались без палаток и связи и пропали на Камчатке

Ранее сообщалось, что в районе горы Эльбрус пропали два человека. Спасатели Кабардино-Балкарии отправились на поиски туристов, которые застряли на высоте 5 100 метров. Из-за мороза и метели спасатели стараются действовать максимально быстро.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar