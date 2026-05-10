Двое туристов пропали на Эльбрусе, спасатели проводят поисковые работы

Спасатели Кабардино-Балкарии отправились на поиски туристов, которые застряли на Эльбрусе. По данным телеграм-канала, два человека могут находиться на высоте 5100 метров (максимальная высота над уровнем моря — 5642 метра). В данный момент на Эльбрусе минусовая температура, и спасатели стараются действовать быстро.

Ранее семь туристов пропали без вести во время похода по Камчатке. У группы не было ни палаток, ни спутникового телефона. Изначально в отряде числилось десять человек. Они зарегистрировали маршрут и 28 марта вышли из посёлка Пиначево. В пути между туристами произошла серьёзная ссора. В итоге два человека были найдены погибшими.