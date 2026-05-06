МЧС не обнаружило людей под завалами после обрушения кровли в Екатеринбурге

Людей под завалами после частичного обрушения кровли колледжа в Екатеринбурге не обнаружили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Место происшествия обследовал кинологический расчёт Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Кинологическим расчетом Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России проведено обследование места обрушения. Людей под завалами не обнаружено», — говорится в сообщении спасателей.