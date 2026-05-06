МЧС не обнаружило людей под завалами после обрушения кровли в Екатеринбурге
Обложка © МАКС / МЧС Свердловской области
Людей под завалами после частичного обрушения кровли колледжа в Екатеринбурге не обнаружили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Место происшествия обследовал кинологический расчёт Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России.
«Кинологическим расчетом Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России проведено обследование места обрушения. Людей под завалами не обнаружено», — говорится в сообщении спасателей.
Напомним, в Уральском колледже технологий и предпринимательства в Екатеринбурге частично обрушилась крыша. Повреждены помещения спортзала и часть актового зала. Один из студентов рассказал, что перед обрушением услышал внезапный громкий звук. По его словам, никаких работ на объекте до инцидента не проводилось. Прокуратура сообщала, что причиной обрушения нескольких плит перекрытия стала трещина в покрытии. Также известно, что корпус колледжа, где обрушилась кровля спортзала, ранее был после ремонта.
