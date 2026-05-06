Трещина в покрытии привела к обрушению плит в спортзале колледжа в Екатеринбурге
Обложка © MAX/Прокуратура Свердловской области
Трещина в покрытии стала причиной обрушения нескольких плит перекрытия в здании Уральского колледжа технологий и предпринимательства в Екатеринбурге. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области в своём MAX.
«В помещении спортивного зала ГАПОУ Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства» в результате трещины в покрытии произошло обрушение нескольких плит перекрытия здания», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и масштабе повреждений уточняется. Надзорные органы проверяют обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Уральском колледже технологий и предпринимательства в Екатеринбурге обрушилась крыша. Один из студентов рассказал, что перед обрушением услышал внезапный громкий звук. При этом, по его словам, никаких работ на объекте до инцидента не проводилось. Руководство колледжа на связь с журналистами пока не выходит.
