Трещина в покрытии привела к обрушению плит в спортзале колледжа в Екатеринбурге

Трещина в покрытии стала причиной обрушения нескольких плит перекрытия в здании Уральского колледжа технологий и предпринимательства в Екатеринбурге. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области в своём MAX.

Напомним, в Уральском колледже технологий и предпринимательства в Екатеринбурге обрушилась крыша. Один из студентов рассказал, что перед обрушением услышал внезапный громкий звук. При этом, по его словам, никаких работ на объекте до инцидента не проводилось. Руководство колледжа на связь с журналистами пока не выходит.