В колледже Екатеринбурга обрушилась крыша

В Уральском колледже технологий и предпринимательства в Екатеринбурге обрушилась крыша. По предварительным данным, пострадали помещения спортзала и часть актового зала.

© МАКС / БЕЗУМНЫЙ ЕКБ

Один из студентов колледжа сообщил о внезапном громком звуке, предшествовавшем обрушению, и отметил отсутствие каких-либо работ на объекте до инцидента. Руководство учебного заведения не выходит на связь с журналистами. На месте происшествия уже присутствуют сотрудники правоохранительных органов и газовой службы.

