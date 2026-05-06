В Омской области возбудили дело после отравления детей газом в школе

В Омской области начато расследование по факту отравления школьников природным газом. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР, уголовное дело возбуждено по статьям о небезопасных услугах и халатности.

Инцидент произошёл в Тарской школе № 3, где ученики почувствовали себя плохо в кабинете информатики. Предполагается, что причиной стало утечка газовоздушной смеси, возможно, связанная с работами на соседнем газопроводе. Состояние детей удовлетворительное, врачи их осмотрели. Следствие выясняет все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что при утечке газа в городе Таре Омской области пострадали 14 детей и педагог. По предварительным данным, семеро детей уже отпущены домой после оказания помощи.