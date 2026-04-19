Дети из химкинского ансамбля «Гармоника» массово отравились в Череповце

В Череповце Вологодской области госпитализированы десять школьников из подмосковных Химок — участников ансамбля аккордеонистов «Гармоника». Дети приехали на Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах «Русские наигрыши». 20 участникам (школьникам и взрослым) резко стало плохо, вызвали скорую. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Десять человек с острой кишечной недостаточностью доставлены в областную больницу, один ребёнок в реанимации в состоянии средней тяжести. Медики рассматривают две версии массового отравления. Первая — некачественная еда в кафе, где питалась группа. Заведение проверит Роспотребнадзор. Вторая — энтеровирусная инфекция, которую кто-то из участников мог подхватить ещё до поездки.

Остальным членам коллектива помощь оказана на месте. Конкурс продолжается, но ансамбль из Химок вынужден сняться с выступлений. Состояние госпитализированных уточняется.

Ранее сообщалось, что за месяц в четырёх детских учреждениях Одинцово вспыхнули кишечные инфекции. В детсаду №23 заболели не менее 40 детей, у одного ребёнка диагностировали сальмонеллу и астровирус. Первые случаи начались в марте в детсаду №3, где трёхлетняя девочка почти месяц болела сальмонеллёзом, а затем инфекцию нашли у её старшего брата из школы №3.