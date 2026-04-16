Кишечные инфекции вспыхнули сразу в 4 школах и детсадах Одинцова за месяц

Кишечные инфекции вспыхнули сразу в четырёх детских учреждениях Одинцово за месяц. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, случаи зафиксированы в детсадах № 23 и № 3, школах № 3 и № 1.

Как стало известно телеграм-каналу, в садике № 23 минимум 40 заболевших, есть госпитализированные. Один из случаев произошёл 9 апреля. Одна из мам рассказала, что ей дочери резко стало плохо прямо в группе: температура подскочила до 40, началась рвота и диарея. На следующий день те же симптомы появились у её 3-летнего брата. Детей экстренно доставили в инфекционку, анализы выявили сальмонеллу и астровирус.

Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, первые случаи заражения в Одинцово начались ещё в марте. Один из первых был в детсаду № 3, там с сальмонеллёзом слегла трёхлетняя девочка. Она почти месяц на больничном. Позже инфекцию нашли у её старшего брата, который учится в школе № 3 в одном здании с садом.

Жалобы поступают и из школы № 1. Накануне там прямо в классе после завтрака начало рвать нескольких учеников. Всего, по словам родителей, за день зафиксировали более 12 подобных случаев. Сейчас школу закрыли для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

А ранее в Ленобласти завели уголовное дело после выявления случаев инфекции в детских садах. Поводом послужили сообщения в СМИ о массовом заражении детей. Родителям пришлось обращаться в медучреждения, а в самих учреждениях ввели карантинные меры.