Случаи заболевания кишечной инфекцей выявлены в двух детсадах Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске медики зафиксировали случаи кишечной инфекции в двух детских садах. Заболевание обнаружили в районе Дальнего. Об этом рассказали в городской администрации. Специалисты уже проводят необходимые проверки.

«Случаи заболевания кишечной инфекцией выявлены в двух детских садах в Дальнем. По информации департамента образования, уже известно, что по результатам лабораторного исследования смывов в обоих садах № 56 и № 57 инфекция не выявлена», — указано в сообщении администрации.

На период плановой промывки сетей в Дальнем ресурсоснабжающая организация организовала подвоз воды. Воду доставляют к детским садам и жилым домам.

Департамент образования просит родителей внимательнее следить за здоровьем детей. При любых признаках недомогания ребёнка нужно оставить дома. Также важно своевременно обращаться за медицинской помощью.

По предписанию Роспотребнадзора, детские сады проводят санитарные мероприятия и работают в штатном режиме. Сотрудники организуют утренние фильтры детей.