В Муроме после массового отравления жителей водой завели уголовное дело
Следователи Владимирской области возбудили уголовное дело в связи с массовым обращением жителей Мурома к врачам с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России в мессенджере Max.
Дело заведено по части 1 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В Муроме Владимирской области произошла массовая вспышка острой кишечной инфекции — число обратившихся за медпомощью превысило сотню человек. Пятьдесят пострадавших, среди которых тридцать детей, были госпитализированы. О тяжёлых случаях течения болезни не сообщалось.
