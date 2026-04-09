9 апреля, 12:51

В Муроме после массового отравления жителей водой завели уголовное дело

Обложка © Life.ru

Следователи Владимирской области возбудили уголовное дело в связи с массовым обращением жителей Мурома к врачам с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России в мессенджере Max.

Дело заведено по части 1 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Водопроводной водой в Муроме отравились уже более 180 человек

В Муроме Владимирской области произошла массовая вспышка острой кишечной инфекции — число обратившихся за медпомощью превысило сотню человек. Пятьдесят пострадавших, среди которых тридцать детей, были госпитализированы. О тяжёлых случаях течения болезни не сообщалось.

