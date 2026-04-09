Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 11:59

Водопроводной водой в Муроме отравились уже более 180 человек

Обложка © ChatGPT

В Муроме Владимирской области разрастается вспышка острой кишечной инфекции — уже более 180 человек обратились за медицинской помощью. Ранее сообщалось о 100 пострадавших. Роспотребнадзор сообщил о начале эпидемиологического расследования.

«В связи с регистрацией острых кишечных инфекций среди жителей округа Муром… организован полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий», — заявили в ведомстве.

Госпитализированы более 30 детей и 26 взрослых. Большинство заболевших лечатся амбулаторно, заболевание в основном протекает в лёгкой и средней форме.

В пробах водопроводной воды в Муроме и у заболевших выявлен норовирус второго типа. Жителям рекомендовано строго соблюдать правила гигиены и использовать для питья только кипячёную или бутилированную воду. При появлении симптомов следует обращаться за медицинской помощью.

Більше полусотни человек с загадочной инфекцией обратились в больницу Уреня

На днях Life.ru рассказывал, что в Каспийске более трёх десятков местных жителей пожаловались на плохое самочувствие и обратились к врачам. Предварительно, причиной отравления могла стать вода.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Владимирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar