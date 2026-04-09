Медведев призвал не допускать завоза опасных инфекций в Россию

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости предотвращать завоз опасных инфекционных заболеваний в страну. Об этом он сообщил, говоря о мерах эпидемиологической безопасности.

По его словам, требуется постоянный контроль за ситуацией. Особое внимание должно уделяться мониторингу эпидемиологической обстановки.

«Важно вести системный мониторинг эпидемиологической обстановки, не допуская завоза опасных инфекционных заболеваний», — подчеркнул Медведев.

Ранее стало известно, что клещи-мутанты рода Hyalomma, способные активно преследовать свою жертву, не смогут выжить в условиях столичного региона. Эти существа обитают исключительно на юге (степи, лесостепи, полупустыни) и в зарубежных пустынях. Для влажного климата Подмосковья они не приспособлены, следовательно, появление их там маловероятно.