В Муроме наращивают поставки бутилированной воды из-за вспышки кишечной инфекции

На фоне роста заболеваемости кишечными инфекциями власти Владимирской области совместно с администрацией Мурома приняли меры по обеспечению населения питьевой водой. Было принято решение увеличить объёмы поставок бутилированной воды в торговые точки и на складские помещения. Об этом сообщил вице-губернатор Денис Синявский, обратившись к представителям крупных сетевых магазинов округа по видеосвязи, передаёт пресс-служба правительства региона.