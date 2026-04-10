10 апреля, 17:16

В Муроме наращивают поставки бутилированной воды из-за вспышки кишечной инфекции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor

На фоне роста заболеваемости кишечными инфекциями власти Владимирской области совместно с администрацией Мурома приняли меры по обеспечению населения питьевой водой. Было принято решение увеличить объёмы поставок бутилированной воды в торговые точки и на складские помещения. Об этом сообщил вице-губернатор Денис Синявский, обратившись к представителям крупных сетевых магазинов округа по видеосвязи, передаёт пресс-служба правительства региона.

«Правительство Владимирской области и администрация Мурома приняли решение об увеличении объёмов поставок бутилированной питьевой воды в торговые сети и на склад», — говорится в сообщении.

В больницы Мурома обратились 375 человек с кишечной инфекцией

Напомним, в Муроме зафиксировали резкий рост заболеваемости острой кишечной инфекцией. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Наталья Демьянова
