В Муроме наращивают поставки бутилированной воды из-за вспышки кишечной инфекции
На фоне роста заболеваемости кишечными инфекциями власти Владимирской области совместно с администрацией Мурома приняли меры по обеспечению населения питьевой водой. Было принято решение увеличить объёмы поставок бутилированной воды в торговые точки и на складские помещения. Об этом сообщил вице-губернатор Денис Синявский, обратившись к представителям крупных сетевых магазинов округа по видеосвязи, передаёт пресс-служба правительства региона.
«Правительство Владимирской области и администрация Мурома приняли решение об увеличении объёмов поставок бутилированной питьевой воды в торговые сети и на склад», — говорится в сообщении.
Напомним, в Муроме зафиксировали резкий рост заболеваемости острой кишечной инфекцией. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
