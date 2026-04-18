Девочка из-за опасной инфекции начала лысеть после отдыха с родителями в Египте

Семья из Уфы привезла из поездки в Египет редкий грибок Microsporum canis, из-за которого 11-летняя девочка полностью лишилась волос на голове, а турфирма и страховщики отказались помогать, сославшись на условия полиса. Об этом сообщает Ufa1.ru.

В декабре 2025 года Елена с 17-летним сыном и 11-летней дочерью отдыхала в Хургаде в «детском» отеле, где по территории бродили бездомные кошки. После возвращения в Уфу у девочки начался зуд на шее, затем появились красные пятна, а через некоторое время на голове образовалась лысина размером с монету. Врачи диагностировали микроспорию — редкую грибковую инфекцию, которой обычно заражаются от кошек.

Ребёнка госпитализировали, обнаружили ещё два очага, пришлось полностью побрить голову. Девочка провела в больнице 24 дня, принимая по 21 таблетке ежедневно. Сейчас анализы отрицательные, но волосы ещё не отросли, ребёнок ходит в парике и пропустил месяц школы. Дома инфекция оказалась настолько опасной, что выезжала спецслужба для дезинфекции постельного белья, одежды, штор, диванов и полов.

Заведующий отделением Республиканского кожно-венерологического диспансера Тимур Гафаров пояснил, что микроспория очень заразна и чаще ей болеют дети. Инкубационный период — 5–7 дней, очаги на макушке, темени и висках. Волосы обламываются на высоте 4–6 мм, кожа краснеет и отекает. Основной источник — кошки (даже внешне здоровые). Вещи больного подлежат дезинфекции, обследуют всех родственников и домашних животных.

Ранее в Ленинградской области возбудили уголовное дело после обнаружения очагов инфекции в детских садах. Основанием стали публикации в СМИ о массовых заражениях детей. Родителям пришлось обращаться за медпомощью, а в самих учреждениях ввели карантин.