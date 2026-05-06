Прокуратура уточнила данные о пострадавших при утечке газа в Омской области
При утечке газа в городе Таре Омской области пострадали 14 детей и педагог. Об этом сообщает прокуратура региона. По предварительным данным, семеро детей уже отпущены домой после оказания помощи.
«За медицинской помощью обратились 14 детей и педагог. Семь детей уже отпущены домой после оказания медицинской помощи», — сказала ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
Ранее сообщалось, что в Омской области произошло массовое отравление школьников газом. Утверждалось, что за медпомощью обратились 40 несовершеннолетних. Как заявил губернатор Виталий Хоценко, утечка газа произошла во время работ на магистрали недалеко от IT-клуба, где на экскурсии были дети.
