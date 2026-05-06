В Омской области 40 школьников отравились газом во время уроков

В Омской области произошло чрезвычайное происшествие: 40 учеников школы №3 в городе Тара обратились за медицинской помощью с признаками отравления газом. Инцидент случился прямо во время учебного процесса, узнал SHOT.

По предварительным данным, причиной плохого самочувствия детей стали работы по опрессовке газового оборудования. Процедура проводилась на котельной, расположенной всего в 250 метрах от здания учебного заведения. Запах газа с улицы быстро распространился и проник в отдельный корпус школы, где в этот момент проходил урок технологии.

Надышавшись парами, ученики 5-х и 6-х классов (возраст детей 11–12 лет) почувствовали недомогание. В результате оперативного реагирования пострадавших доставили в Тарскую центральную районную больницу.

Согласно полученной информации, у всех госпитализированных диагностировано отравление лёгкой степени тяжести. Врачи оказывают детям необходимую помощь.

