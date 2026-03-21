Бизнесвумэн отравилась водой со «сгутском» в пятизвёздочном отеле Петербурга

Постоялица пятизвёздочного отеля Four Seasons Hotel Lion Palace в центре Петербурга попала в больницу с тяжёлым отравлением после того, как выпила, казалось бы, обычную минеральную воду, предоставленную гостиницей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

54-летняя москвичка Ирина заселилась в отель напротив Исаакиевского собора, где суточное проживание стоит от 39 тысяч рублей. Женщина рассказала, что открыла бутылку Aqua Russia, которую отель предлагает гостям, почувствовала странный запах, но не придала этому значения.

Через несколько часов она проснулась от резкой боли в животе. Допивая воду, на последнем глотке постоялица ощутила во рту что-то липкое и выплюнула сгусток непонятной субстанции. Девушка обратилась на ресепшен, где, по её словам, заверили, что вода качественная. Однако вызванная скорая диагностировала у женщины тяжёлое отравление.

Пострадавшая передала обнаруженный сгусток врачу отеля, который пообещал провести экспертизу. Позже выяснилось, что представители гостиницы выбросили вещество, а на её сообщения перестали отвечать.

Ранее на Пхукете произошло массовое отравление российских туристов: у 13 постояльцев отеля MBC Condotel диагностировали кишечную инфекцию и конъюнктивит. С конца февраля гости жалуются на высокую температуру, ротавирус и воспаление глаз, в одной семье у ребёнка инфекция протекала особенно тяжело: после высокой температуры развилась гнойная ангина, а затем конъюнктивит.