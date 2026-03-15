15 марта, 11:19

13 россиян отравились в отеле на Пхукете из-за вонючей воды из-под крана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tob1900

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tob1900

На Пхукете произошло массовое отравление российских туристов — у 13 постояльцев отеля диагностировали кишечную инфекцию и конъюнктивит. Об этом телеграм-каналу «Baza» рассказали сами отдыхающие.

Мутная вода в Таиланде. Фото © Telegram / Baza

Мутная вода в Таиланде. Фото © Telegram / Baza

С конца февраля гости MBC Condotel жалуются на высокую температуру, ротавирус и воспаление глаз. В одной семье инфекция протекала особенно тяжело: у ребёнка поднялась температура, затем развилась гнойная ангина, после чего начался конъюнктивит.

По словам туристов, симптомы схожи у многих. При этом они обратили внимание на мутную воду из-под крана с неприятным запахом, которой пользовались для умывания. Пострадавшие предполагают, что именно вода могла стать источником заражения.

Из-за войны на Ближнем Востоке туристам предложили альтернативные направления

Ранее в Москве на 30 суток закрыли суши-бар «Ёбидоёби» из-за грубых нарушений санитарных норм. Из оборота в ресторане изъяли 102 кг потенциально опасной еды из-за риска кишечных инфекций. Оказалось, что продукцией из «Ёбидоёби» недавно отравились двое детей.

Владимир Озеров
