Суши-бар «Ёбидоёби» закрыли после изъятия 102 кг несъедобных роллов

Суши-бар «Ёбидоёби» на западе Москвы закрыли на 30 суток из-за риска возникновения кишечных инфекций. Там было найдено 102 кг несъедобной продукции, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ходе проверки специалисты выявили несколько нарушений санитарных норм и правил гигиены, которые могли угрожать здоровью посетителей. Кроме того, из ресторана было изъято 102 кг пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям. Роспотребнадзор подчеркнул, что меры приняты для предотвращения возможных заболеваний и обеспечения безопасности клиентов.

«В обороте находилась пищевая продукция без маркировки производителя, с истекшим сроком годности, без сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность. Из оборота изъята пищевая продукция общим весом 102 кг», – уточнили в ведомстве.

Специалисты установили, что в одном помещении одновременно обрабатывали сырьё и готовили блюда, что создавало риск микробиологического загрязнения. Также в ресторане отсутствовали условия для гигиенической обработки рук сотрудников, а производственные помещения и холодильники содержались в неудовлетворительном состоянии.

