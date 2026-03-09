Россиянину продали сушёную свинину с густой плесенью в магазине «Красное и белое»

Посетитель московского магазина «Красное и белое» приобрёл упаковку сушёной свинины, покрытую густой плесенью. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказал подписчик, столкнувшийся с некачественным товаром.

Сушёная свинина с плесенью. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Покупатель зашёл в торговую точку на улице Михайлова днём 3 марта за снеками. Вскрыв пачку дома, вместо аппетитного лакомства он обнаружил заплесневелые куски мяса. Тёмно-зелёный налёт покрывал почти всё содержимое упаковки. При этом срок годности продукта ещё не истёк. Мужчина отметил, что от запаха его чуть не стошнило.

Производителем оказалась компания «СВКА Маркет». Ранее фирма уже получала предупреждения из-за нарушений в документации по утилизации продукции. В текущем году контрольные мероприятия в отношении предприятия не проводились.

Ранее Life.ru рассказывал, как сардельки из «Магнита» успели обрасти плесенью всего за одну ночь, хотя срок годности у них был в порядке. В итоге купившая их женщина отравилась, за что магазин великодушно предложил ей компенсационный промокод.