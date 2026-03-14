14 марта, 09:44

Двое детей отравились в московском суши-баре «Ёбидоёби»

Очередной скандал с сетью суши-баров «Ёбидоёби», на этот раз пострадали дети. Жительница Москвы вместе с дочками 9 и 12 лет пообедала в заведении на Новокузьминской улице. Через несколько часов после еды девочек скрутило: сильные боли в животе и диарея. Симптомы, по словам матери, держались несколько дней, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Сейчас школьницы поправились, но осадок остался. Сама женщина обратила внимание на грязь в заведении ещё до заказа. На просьбу протереть стол официантка предложила пересесть, но чистых мест не нашлось. Другие посетители этой точки тоже жалуются на антисанитарию, неприятный запах и долгую готовку.

Это не первый инцидент с «Ёбидоёби». Ранее Суши-бар на западе Москвы закрыли на 30 суток по решению суда из-за нарушений санитарных норм, создающих риск кишечных инфекций, сообщили в Роспотребнадзоре. В ходе проверки выявили продукцию без маркировки, с истекшим сроком годности и без документов о происхождении, изъято 102 кг несъедобной продукции. Меры приняты для предотвращения заболеваний и обеспечения безопасности посетителей.

Анастасия Никонорова
