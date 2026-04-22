22 апреля, 07:29

При обрушении дома в Сызрани погибли женщина и ребёнок

Обрушение дома в Сызрани. Фото © МЧС по Самарской области

В результате обрушения подъезда после удара ВСУ в Сызрани погибли женщина и ребёнок, их тела достали из-под завалов.

«В Сызрани после атаки вражеского дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок», — написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в «Максе».

Ещё один дом пострадал в Сызрани в результате атаки БПЛА

Напомним, в ночь на 21 апреля беспилотники атаковали Самарскую область. Один из дронов попал в многоквартирный дом в Сызрани, после чего там рухнул подъезд. В результате трагедии погибли два человека, 12 пострадало. На месте работают спасатели и экстренные службы. Также в городе от удара ВСУ повреждения получила ещё одна многоэтажка.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Вишнякова
