При обрушении дома в Сызрани погибли женщина и ребёнок
Обрушение дома в Сызрани. Фото © МЧС по Самарской области
В результате обрушения подъезда после удара ВСУ в Сызрани погибли женщина и ребёнок, их тела достали из-под завалов.
«В Сызрани после атаки вражеского дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок», — написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в «Максе».
Напомним, в ночь на 21 апреля беспилотники атаковали Самарскую область. Один из дронов попал в многоквартирный дом в Сызрани, после чего там рухнул подъезд. В результате трагедии погибли два человека, 12 пострадало. На месте работают спасатели и экстренные службы. Также в городе от удара ВСУ повреждения получила ещё одна многоэтажка.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.