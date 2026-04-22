При обрушении дома в Сызрани погибли женщина и ребёнок

Напомним, в ночь на 21 апреля беспилотники атаковали Самарскую область. Один из дронов попал в многоквартирный дом в Сызрани, после чего там рухнул подъезд. В результате трагедии погибли два человека, 12 пострадало. На месте работают спасатели и экстренные службы. Также в городе от удара ВСУ повреждения получила ещё одна многоэтажка.