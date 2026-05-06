6 мая, 14:03

Здание спортзала в колледже Екатеринбурга, где рухнула крыша, было после ремонта

Обложка © МАКС / МЧС Свердловской области

Корпус колледжа в Екатеринбурге, где обрушилась кровля спортзала, было после ремонта. Об этом рассказал Life.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Здание спортзала после ремонта», – отметил он.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой, обрушение нескольких плит в здании Уральского колледжа технологий и предпринимательства произошло вследствие наличия трещины в покрытии. Пострадавших в результате инцидента нет.

Трещина в покрытии привела к обрушению плит в спортзале колледжа в Екатеринбурге

ЧП произошло днём 6 мая. Площадь обрушения по данным МЧС составила 400 квадратов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Наталья Демьянова
