Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 02:56

Около 20 взрывов прогремело в Белгороде за час атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

ВСУ начали массированную ракетную атаку на Белгород утром 15 мая. Системы противовоздушной обороны активно работают в небе над регионом. В одном из районов жители заметили сильное задымление. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали, что после 5:20 над Белгородом и пригородами прогремело около 20 громких взрывов. Предварительно силы ПВО сбили около десятка воздушных целей. Очевидцы видят столб серого дыма в одном из районов города.

Оперативный штаб по региону сообщил, что в Белгородской области действует режим ракетной опасности. Предупреждение объявили в 5:21 утра в самом Белгороде. Режим также ввели в Белгородском и Шебекинском округах.

В московском аэропорту Шереметьево ввели обслуживание рейсов по согласованию
В московском аэропорту Шереметьево ввели обслуживание рейсов по согласованию

Напомним, ночью обломки украинского беспилотника упали на жилой многоквартирный дом в Рязани. В многоэтажке начался пожар после падения аппарата. Глава региона Павел Малков написал о повреждениях жилых зданий.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar