Около 20 взрывов прогремело в Белгороде за час атаки ВСУ

ВСУ начали массированную ракетную атаку на Белгород утром 15 мая. Системы противовоздушной обороны активно работают в небе над регионом. В одном из районов жители заметили сильное задымление. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали, что после 5:20 над Белгородом и пригородами прогремело около 20 громких взрывов. Предварительно силы ПВО сбили около десятка воздушных целей. Очевидцы видят столб серого дыма в одном из районов города.

Оперативный штаб по региону сообщил, что в Белгородской области действует режим ракетной опасности. Предупреждение объявили в 5:21 утра в самом Белгороде. Режим также ввели в Белгородском и Шебекинском округах.

Напомним, ночью обломки украинского беспилотника упали на жилой многоквартирный дом в Рязани. В многоэтажке начался пожар после падения аппарата. Глава региона Павел Малков написал о повреждениях жилых зданий.