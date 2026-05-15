В московском аэропорту Шереметьево ввели обслуживание рейсов по согласованию

Ещё один столичный аэропорт — Шереметьево — ввёл отправку и приём рейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее аналогичные меры были приняты во Внуково и Домодедово. Всё из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней для обеспечения безопасности полётов.

Кроме того, полностью были закрыты аэропорты в Пскове, Ярославле и Нижнем Новгороде. Продолжают действовать аналогичные меры в авиагаванях Тамбова и Калуги.