В Госдуме заявили о готовности Армии России бить по цехам дронов в Европе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.ru» заявил, что атака украинских дронов на Рязань вновь ставит вопрос о превентивных ударах по местам производства беспилотников в Европе. По его словам, Европа сейчас практически является официальным тыловым районом для Украины.
Парламентарий подчеркнул, что тыловые объекты противника всегда подвергаются атакам, особенно предприятия, выпускающие дроны и боеприпасы.
«Они уже напросились. Я думаю, уже решение есть», — сказал Колесник, добавив, что вопрос реализации удара относится к компетенции военного командования, которое обязано защищать граждан России.
Напомним, что ВСУ атаковали Рязань беспилотниками около двух часов ночи 15 мая. Жители города слышали примерно 10 мощных взрывов. Обломки дрона упали на многоэтажку в Рязани, там начался пожар. Семь пострадавших госпитализированы. Среди них — четверо детей. Кроме того, погибли четверо.
