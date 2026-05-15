В Госдуме заявили о готовности Армии России бить по цехам дронов в Европе

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.ru» заявил, что атака украинских дронов на Рязань вновь ставит вопрос о превентивных ударах по местам производства беспилотников в Европе. По его словам, Европа сейчас практически является официальным тыловым районом для Украины.

Парламентарий подчеркнул, что тыловые объекты противника всегда подвергаются атакам, особенно предприятия, выпускающие дроны и боеприпасы.

«Они уже напросились. Я думаю, уже решение есть», — сказал Колесник, добавив, что вопрос реализации удара относится к компетенции военного командования, которое обязано защищать граждан России.