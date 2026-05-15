Число погибших при массированной атаке ВСУ на Рязань увеличилось

Уже четыре человека, включая ребёнка, погибли в результате массированной атаки украинских вооружённых формирований в Рязанской области в ночь на 15 мая. Число жертв уточнили в Следственном комитете РФ.

«По предварительным данным, в результате преступных действий вооружённых формирований Украины погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Пострадали не менее 12 мирных граждан», — сообщили в СК. В ходе удара повреждены два жилых многоэтажных дома и промышленные объекты.

Следственные органы продолжают работу на месте происшествия, уточняются обстоятельства и количество пострадавших.