Число погибших при массированной атаке ВСУ на Рязань увеличилось
Обложка © Telegram / SHOT
Уже четыре человека, включая ребёнка, погибли в результате массированной атаки украинских вооружённых формирований в Рязанской области в ночь на 15 мая. Число жертв уточнили в Следственном комитете РФ.
«По предварительным данным, в результате преступных действий вооружённых формирований Украины погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Пострадали не менее 12 мирных граждан», — сообщили в СК. В ходе удара повреждены два жилых многоэтажных дома и промышленные объекты.
Следственные органы продолжают работу на месте происшествия, уточняются обстоятельства и количество пострадавших.
Ранее Life.ru писал, что обломки дрона ВСУ задели жилую многоэтажку в Рязани, начался пожар. Изначально говорилось, что в результате атаки 3 человека погибли, ещё 12 получили различные травмы. Занятия в школах и детсадах отменены.
