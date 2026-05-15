В школах и детсадах Рязани отменили занятия после гибели людей при атаке ВСУ

В Октябрьском районе Рязани занятия в школах и детских садах отменены после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которая унесла жизни трёх человек. Губернатор области Павел Малков пояснил, что решение принято из соображений безопасности.

Он отметил, что сегодня занятия отменяются в 12 школах и более чем 20 детских садах, а для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы. Глава региона также призвал родителей обратить особое внимание на детей и предупредить их о необходимости не трогать обломки БПЛА, а при обнаружении подозрительных предметов сразу звонить в службу 112.

Малков подчеркнул, что меры безопасности остаются приоритетом для всех образовательных учреждений района и будут пересматриваться по ситуации с угрозой.

Школы, где отменены занятия: 9/31, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75, 76.

Детские сады: 4, 7, 21, 25, 27, 37, 38, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 157.

Обломки одного украинского беспилотника во время ночной атаки упали на жилой многоквартирный дом в Рязани. В многоэтажке начался пожар после падения аппарата.