

15 мая, 05:46

Четверо раненых детей и трое взрослых госпитализированы после атаки ВСУ в Рязани

Семь пострадавших из 12 были госпитализированы после атаки БПЛА в Рязани, среди них четверо детей, сообщили в Минздраве РФ. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что пострадавшие находятся под наблюдением врачей, а для координации лечения проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Родителям напоминают о необходимости объяснить детям правила безопасности и не трогать обломки БПЛА. В школах и детских садах Октябрьского района Рязани продолжают работать дежурные группы для детей, чьи родители не могут остаться дома. Занятия отменены. По последним данным, в результате атаки 3 человека погибли, ещё 12 получили различные травмы.

Андрей Бражников
