Четыре ребёнка попали в больницы после атаки БПЛА на Рязань

В Рязани госпитализированы семь человек, пострадавших в результате налёта украинских БПЛА в ночь на 15 мая. Среди них четыре ребёнка, сообщили журналистам в Минздраве России.

«Госпитализированы 7 пострадавших при атаке украинских националистов в Рязани, в их числе четверо детей», — сказано в сообщении.

По словам врачей, двое пострадавших при атаке ВСУ поступили в тяжёлом состоянии. Для лечения медикам потребовались консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Медики продолжают наблюдать за состоянием раненых.