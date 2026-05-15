Четыре ребёнка попали в больницы после атаки БПЛА на Рязань
В Рязани госпитализированы семь человек, пострадавших в результате налёта украинских БПЛА в ночь на 15 мая. Среди них четыре ребёнка, сообщили журналистам в Минздраве России.
«Госпитализированы 7 пострадавших при атаке украинских националистов в Рязани, в их числе четверо детей», — сказано в сообщении.
По словам врачей, двое пострадавших при атаке ВСУ поступили в тяжёлом состоянии. Для лечения медикам потребовались консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Медики продолжают наблюдать за состоянием раненых.
Ранее Life.ru сообщал, что обломки украинского дрона повредили жилой многоквартирный дом в Рязани, вызвав пожар. Изначально говорилось, что атаку унесла жизни трёх человек, но цифры увеличились. Занятия в школах и детских садах города были отменены.
