«Обречённый город»: Названы цели Армии России в Киеве после атак ВСУ по Рязани

Эксперт Дандыкин призвал ударить по Киевскому водохранилищу за атаку на Рязань
ВСУ наносят удары по Рязани уже не первый раз, их главная задача — посеять панику среди гражданского населения, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, попадания в дома со спящими людьми не были случайными.
Чтобы лишить врага возможности «кошмарить» нас беспилотниками, приоритетными целями ВС РФ должны стать транспортные объекты и мосты на Украине. Специалист напомнил, что ВСУ спокойно уничтожали мосты при заходе в Курскую область.
«Думаю, что пора нашего противника предупредить: нанести удар по Киевскому водохранилищу. Как говорили военные ещё в советские времена, Киев — обречённый город с точки зрения таких ударов», — отметил собеседник сайта MK.ru.
Напомним, в ночь на 15 мая около 10 взрывов прогремело над Рязанью. После атаки ВСУ три человека погибли, многие получили ранения, позже число погибших увеличилось. В школах и детсадах города отменили занятия. Сейчас для жителей работают четыре ПВР.
