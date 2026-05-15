В Рязани работают четыре ПВР после ночной атаки дронов

В Рязани работают четыре пункта временного размещения для жителей домов, повреждённых в результате ночной атаки Украины. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Ясинский.

ВСУ атаковали Рязань беспилотниками около двух часов ночи 15 мая. Обломки одного из дронов упали на многоэтажку в Рязани, там начался пожар. В результате погибло 4 человека, в том числе ребёнок. Пострадали 28 мирных граждан. СК возбудил дело о теракте.