15 мая, 12:53

В Рязани работают четыре ПВР после ночной атаки дронов

Обложка © ТАСС / Валерия Косилова

В Рязани работают четыре пункта временного размещения для жителей домов, повреждённых в результате ночной атаки Украины. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Ясинский.

По его словам, специалисты оценивают состояние двух повреждённых многоэтажек. В городе работают четыре пункта временного размещения.

В Рязани не выявили превышения вредных веществ в воздухе после атаки БПЛА

ВСУ атаковали Рязань беспилотниками около двух часов ночи 15 мая. Обломки одного из дронов упали на многоэтажку в Рязани, там начался пожар. В результате погибло 4 человека, в том числе ребёнок. Пострадали 28 мирных граждан. СК возбудил дело о теракте.

Александра Вишнякова
