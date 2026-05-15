Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 10:53

В Рязани не выявили превышения вредных веществ в воздухе после атаки БПЛА

Специалисты управления Роспотребнадзора по итогам проведённых исследований не выявили превышения норм вредных веществ в Рязани после пожара, возникшего в результате атаки украинского БПЛА. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Сотрудники аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» после атаки ВСУ взяли пробы воздуха в девяти точках города и провели лабораторные исследования на содержание загрязняющих веществ.

«Результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов. Контроль качества атмосферного воздуха продолжается», — подчеркнули в сообщении.

Мониторинг атмосферы ведётся в постоянном режиме, чтобы своевременно оценивать состояние воздуха и предотвращать возможные риски для здоровья жителей города.

Названы два региона Украины, откуда 99 дронов ВСУ атаковали Рязань
Названы два региона Украины, откуда 99 дронов ВСУ атаковали Рязань

Ранее Life.ru сообщал, что обломки украинского дрона повредили жилой многоквартирный дом в Рязани, вызвав пожар. Первоначально сообщалось о трёх погибших, однако позднее число жертв увеличилось. Четверо детей попали в больницы. В связи с инцидентом занятия в школах и детских садах города были отменены.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Роспотребнадзор
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar