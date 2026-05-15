В Рязани не выявили превышения вредных веществ в воздухе после атаки БПЛА
Специалисты управления Роспотребнадзора по итогам проведённых исследований не выявили превышения норм вредных веществ в Рязани после пожара, возникшего в результате атаки украинского БПЛА. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Сотрудники аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» после атаки ВСУ взяли пробы воздуха в девяти точках города и провели лабораторные исследования на содержание загрязняющих веществ.
«Результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов. Контроль качества атмосферного воздуха продолжается», — подчеркнули в сообщении.
Мониторинг атмосферы ведётся в постоянном режиме, чтобы своевременно оценивать состояние воздуха и предотвращать возможные риски для здоровья жителей города.
Ранее Life.ru сообщал, что обломки украинского дрона повредили жилой многоквартирный дом в Рязани, вызвав пожар. Первоначально сообщалось о трёх погибших, однако позднее число жертв увеличилось. Четверо детей попали в больницы. В связи с инцидентом занятия в школах и детских садах города были отменены.
Обложка © Telegram / SHOT