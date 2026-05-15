Названы два региона Украины, откуда 99 дронов ВСУ атаковали Рязань

99 украинских беспилотников, атаковавшие Рязань, могли запустить из Харьковской и Сумской областей. Такое мнение высказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«На Рязань дроны летели их приграничных районов Украины. Стартовые площадки, однозначно можно сказать, в Харьковской и Сумской областях», — объяснил он Аиф.