15 мая, 09:16

Названы два региона Украины, откуда 99 дронов ВСУ атаковали Рязань

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

99 украинских беспилотников, атаковавшие Рязань, могли запустить из Харьковской и Сумской областей. Такое мнение высказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«На Рязань дроны летели их приграничных районов Украины. Стартовые площадки, однозначно можно сказать, в Харьковской и Сумской областях», — объяснил он Аиф.

Четыре ребёнка попали в больницы после атаки БПЛА на Рязань

Ранее Life.ru сообщал, что обломки украинского дрона повредили жилой многоквартирный дом в Рязани и спровоцировали пожар. Изначально говорилось, что атака ВСУ унесла жизни трёх человек, но цифры увеличились. Занятия в школах и детских садах города были отменены после массированного удара дронов.

Наталья Афонина
