ПВО ночью отразила массированную атаку 138 БПЛА на 15 регионов России

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 15 мая до 07:00 мск 16 мая) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», – уточнили в ведомстве.

Атака велась сразу по нескольким направлениям. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской и Тверской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и Московским регионом. Беспилотники также уничтожали над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО Минобороны уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об этом утром 16 мая. Системы противовоздушной обороны отразили атаку на столичный регион около шести утра. Общее число сбитых на подлёте к Москве дронов с начала суток выросло до пяти.