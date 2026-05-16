Аэропорты юга России возобновили работу после снятия ограничений

Росавиация утром 16 мая сообщила о возобновлении приёма и выпуска воздушных судов в нескольких аэропортах страны. Временные ограничения, введённые для обеспечения безопасности полётов, сняты.

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Минеральные Воды и Нальчик. Сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – говорится в сообщении ведомства.

Работа аэропортов Владикавказа, Грозного и Магаса была возобновлена спустя всего 19 минут после сообщения об остановке.

Столичные авиагавани Внуково и Домодедово продолжают принимать и отправлять рейсы, но по согласованию с соответствующими органами.

Ранее Life.ru писал, что силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об этом утром 16 мая. Системы ПВО отразили атаку на столичный регион около 6 утра. Таким образом, общее число сбитых на подлёте к Москве дронов с начала суток выросло до пяти. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.