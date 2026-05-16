ПВО отразила атаку украинских дронов под Невинномысском

Российские средства противовоздушной обороны отразили налёт вражеских беспилотников под Невинномысском. Системы ПВО вовремя обнаружили угрозу и нейтрализовали цели. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об этом утром 16 мая. Люди не пострадали, разрушений на земле также не зафиксировали.

Власти предупредили, что в регионе продолжает сохраняться режим беспилотной опасности. Жителей Ставрополья просят сохранять бдительность и осторожность. Людям рекомендуют следить за официальными сообщениями.

Одновременно с этим число сбитых на подлёте к Москве дронов ВСУ с начала суток выросло до пяти. Утром силы ПВО Минобороны уничтожили ещё три беспилотника, которые летели в сторону столицы.